الدقهلية.. توريد 292 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أن إجمالى ما تم توريده من القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، منذ بدء الموسم وصل إلى ما يقرب من 292 ألف طن، بالإضافة إلى 35 ألف طن تم توريدها خارج المحافظة شاملة التقاوى.





وأوضح مختار، أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262 ألفا و878 فدانا بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك 36 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها لاستقبال الأقماح بمراكز ومدن وقر المحافظة. وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2022 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدا أهمية متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر لتمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة للتعامل فورا لإزلة أى معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

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