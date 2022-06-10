حياة كريمة.. الكشف على 1102 مواطن فى قنا

جدة - نرمين السيد - صرح أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح المحافظ، اليوم الجمعة، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1102 مواطن فى 6 تخصصات طبية منها: "طب أطفال، باطنة، جراحة العيون، تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا، حضرهما 200 مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.