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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703438/لرفع-العبء-عن-كاهل-المواطنين-وخاصة-كبار-السن-مستقبل-وطن-بالقاهرة-يطلق-مبادرة--هنساعد-بعض-لتحديث-بطاقات-التموين

يواصل حزب مستقبل وطن، إقامة الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

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وفي محافظة القاهرة، أطلقت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "هنساعد بعض"، والتي تهدف لتجديد البطاقات التموينية المنتهية أو وشيكة الانتهاء، وذلك لخدمة المواطنين والأهالي في كافة أقسام ومراكز المحافظة، في أطار الدور المجتمعي الذي تتبناه "أمانة القاهرة"، من خلال "أمانة العمل الجماهيري" برئاسة النائب عمرو رشدي حيث تنظيم "مبادرة هنساعد بعض" لتحديث بطاقات التموين بأقسام القاهرة ، وذلك عن طريق نقاط تمركز بكل قسم لتحديث بطاقات التموين وتسجيل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقات على منظومة وزارة التموين الجديدة.

وتهدف المبادره لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن...وعلى الفور عند إطلاق المبادرة، بدأت عدد من أمانات أقسام "الشروق – الزيتون – بدر – دار السلام- روض الفرج- المعادي وطرة – الزاوية الحمراء- الأزبكية- حدائق القبة- عين شمس- ألف مسكن- النزهة- الجمالية" بتنفيذ المبادرة لمساعدة وخدمة الأهالي والمواطنين، وتنتهي فعاليات المبادرة الثلاثاء المقبل.

لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن ...مستقبل وطن بالقاهرة يطلق مبادرة " هنساعد بعض" لتحديث بطاقات التموين