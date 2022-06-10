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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703436/رئيس-النيابة-الإدارية-انتخابات-النادي-منافسة-شريفة

تفقد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، سير العملية الانتخابية الجارية لانتخاب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وذلك بمقر النادي بالمنيل، والتي تتم من خلال التصويت الالكتروني، وذلك عقب الإدلاء بصوته.

منظومة الانتخابات الإلكترونية

وأشاد رئيس هيئة النيابة الادارية بمنظومة الانتخابات الإلكترونية التي يتم تطبيقها لأول مرة في الانتخابات تحت إشراف إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، والتي جاءت ثمرة التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط.

وأكد على أجواء المنافسة الشريفة الراقية بين المرشحين في إطار يسوده التمسك بالتقاليد والأعراف القضائية العريقة.

التوفيق لكل المرشحين

وتمنى رئيس هيئة النيابة الادارية التوفيق لكافة المرشحين، وللأعضاء في اختيار خير من يمثلهم داخل مجلس إدارة النادي.

ويتنافس المرشحون البالغ عددهم ٥٠ مرشحا للفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، والموزعه كالتالي "مقعد رئيس مجلس الإدارة ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة".

رئيس النادي

ينافس علي مقعد رئيس النادي ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الادارية، والشافعي صالح ، وطارق بدر ، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الادارية.

عدد اللجان

يبلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخب ، وتضم كل لجنة ٢٥٠ ناخب ، ماعدا لجنة واحدة، تضم ٢٢٠ ناخب.

اللمسات الأخيرة

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الادارية انتهت من وضع اللمسات النهائية للانتخابت المقرر عقدها بعد قليل بمقر النادى بمنطقة المنيل عبر تطبيق نظام التصويت الالكترونى ، في سابقة هي الأولى من نوعها في كافة جهات الدولة.

تجهيز المقار الانتخابية

وقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة لمستشار محمد عبد الكريم غريب مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية بتجهيز المقار الانتخابية ، بوضع اجهزة التصويت الاكترونى وهى عبارة عن جهاز حاسب الى يتضمن اسماء الناخبين ،حيث يقوم الناخب باختيار المرشحين من خلاله ، وطابعة الكترونية ،تقوم بطباعة استمارة الانتخابات التى اختار من خلالها الكترونيا الناخب مرشحيه ،واخيرا صندوق انتخابى يتم وضعه به اوراق التصويت .