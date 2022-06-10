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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703435/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-بمنزل-داخل-قرية-في-المنوفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، في السيطرة على حريق نشب بمنزل مواطن في قرية المصلحية التابعة لمركز شبين الكوم، وتم إبلاغ العمليات ، وتم حضور سيارات المطافي والاسعاف، ولا يوجد أي خسائر بشرية.

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وكان قد تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل المواطن "م.ا.م" بشارع الوحدة المحلية بالمصيلحة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون حدوث خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وأكد مصدر، أن قوات الحماية المدنية بالمنوفية استطاعت السيطرة على حريق بقرية المصيلحة بشارع الوحده المحليه خلف المسجد القبلى بمنزل المواطن "ماهر. ا .ه"، مشيرا أنه لا يوجد خسائر في الأرواح، وإنما نتج عن الحريق خسائر فى أثاث المنزل.

تم التعامل بشكل فوري مع الحريق

ومن جانبه أشار وحيد الحضري، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، بأنه تم التعامل بشكل فوري مع الحريق، وأن العمل مستمر للتواصل والتواجد فوراً على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات.

وأضاف رئيس مركز شبين الكوم، أن الأستاذة رباب الصباحي النائبة له، والأستاذ أحمد عياد رئيس الوحدة ذهبوا للقرية لمعرفة ملابسات الحريق وتم تواجدهم لحين الانتهاء من جميع الإجراءات والاطمئنان على حالة المواطن.

وفي سياق أخرتمكنت وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من ضبط بائع خردة أشعل النيران فى شقته، مما أدى إلى تفحمها وامتداد ألسنة النيران إلى العقار المجاور لها فى شارع على سالم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي شارع علي سالم، يفيد بقيام أحد السكان ويدعى "محمد . ع ال" بائع خردة بإشغال النيران في شقته الكائنة بالطابق الثالث، وامتدت ألسنة النيران حتى وصلت إلى العقار الملاصق ومكون من ٤ طوابق وتفحم جميع الشقق السكنية بمحتوياتها، دون خسائر بشرية.

السيطرة على ألسنة النيران

وانتقلت قوة من مباحث أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، وتبين من خلال سؤال سكان المنزلين، أن المتهم كان يسكن فى شقة بالطابق الثالث، ورفض مالك المنزل وهو أحد الورثة ويدعى " موسى توفيق" تجديد عقد الإيجار له، فقام المتهم بالأنتقام وأشعل النيران فى شقته بالقاء البنزين حتى تفحمت بالكامل، ثم أتى بأخشاب ووضعها أمام العقار الملاصق، ثم أشعل النيران فيها بألقاء البنزين، وأمتدت ألسنتها حتى وألتهمت جميع الشقق السكنية، وفر هاربا.

النيابة العامة

وبتقنين الاجراءات وبعد رصد كاميرات المراقبة لتفاصيل الواقعة، تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضة على النيابة العامة.