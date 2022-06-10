انت الان تتابع تفاصيل خبر بشعرها.. ديانا حداد تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها بعد تداول صورتها بالحجاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703434/بشعرها-ديانا-حداد-تصدم-الجمهور-بأحدث-ظهور-لها-بعد-تداول-صورتها-بالحجاب

شاركت الفنانة ديانا حداد الجمهور صورة جديدة لها ترد بها على جدل اعتنقاها الإسلام وارتدئها الحجاب، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد بعد أنباء اعتناقها الإسلام

وظهرت ديانا حداد في الصورة بشعرها وأزياء ضيقة على عكس الأزياء التي ظهرت بها في الصورة المتداولة مؤخرا، كما تعمدت اظهار شعرها الكيرللي، وعلقت ديانا على الصورة، فقالت: “احبكم ..شكراً لكل التعليقات الايجابية اللي من مبارح لليوم وانا اقرأها”.

أول تعليق من ديانا حداد بعد أنباء دخولها الاسلام

وكانت قالت ديانا حداد خلال برنامج ET بالعربي، معلقا على جدل اعتناقها الاسلام: "الصورة من 5 سنين كنت بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة، ودلوقتي طولها صار قدي، المفروض يكون في مرجعية لصاحب العلاقة، للتأكيد على صحة الخبر، لأن الخبر قديم، بس بكل الأحوال الحمدلله”.

وتابعت: “كل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق".

السيرة الذاتية للمطربة ديانا حداد

جدير بالذكر، أن ديانا حداد هي فنانه ومغنيه لبنانية صاحبة صوت مميز ولدت في الأول من شهر أكتوبر من العام 1976، بدأت في المجال الغنائي من خلال بعض الأعمال الفنية التي قدمتها في بدايه حياتها الفنية، ولقبت برنسيسة الغناء العربي، بعدما أصبحت واحدة من أشهر المغنيات في الساحة العربية.

تقيم الفنانة ديانا حداد في لبنان وتحمل أيضا الإقامة الإماراتية بدات في مجال الغناء الفني في عام 1992، واستمرت حتى يومنا هذا وشاركت فيها العديد من البرامج الفنية عبر القنوات التلفاز وحققت العديد من النجاحات في هذا المجال الفني، كما يشار إلى أن ديانا حداد زارت مكة المكرمة في وقت سابق، وأدت فريضة العمرة، ونشرت صورا لها مرتدية الحجاب الشرعي للمسلمات، وأوضحت أن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي.