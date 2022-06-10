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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703433/مصطفى-بكري-الحكومة-الحالية-انتهى-عمرها-الافتراضي-ولابد-من-التغيير

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تغيير الحكومة الحالية وإيجاد حكومة جديدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية انتهى عمرها الافتراضي ولابد من التغيير خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة الحالية انتهى عمرها الافتراضي، يجب التدخل من أجل حل تلك الأزمة مستشهدا بموقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب نكسة 1967، "لما لقى الحكومة مش عاملة اللي عليها ترأس بنفسه الحكومة".

مصطفى بكري للحكومة المصرية: “كفاية كده”

ووجه رسالة للحكومة المصرية: "كفاية كده، محدش حاسس بالمواطن الغلبان، وغلاء أسعار وغلاء كهرباء، فليذهب صندوق النقد الدولي إلى الجحيم، الشعب المصري أهم واحتواء الشعب المصري أهم بكتير من صندوق النقد الدولي، عاوزين الناس تتنفس وتتكلم يا ريس، إحنا بشر وشعب عظيم له تاريخ وله أمجاد، واللي يزعل يزعل أنا يهمني الشعب ده والبلد دي".

وطالب، بضرورة التدخل من أجل حسم العديد من الملفات الخاصة بإدارة المؤسسات، مؤكدا أن تصفية شركة النصر للكوك كان عبارة عن لعبة، ويجب مواجهة الفساد، "أطلع يا ريس وواجه الناس بالحقائق وعرفهم اللي بيحصل، والشعب هتلاقيه في ضهرك، كلنا ثقة فيك ياريس، اطلع وعرف الناس الحقائق".

وأشار إلى أن مصر تواجه أزمة عالمية ومازال لها نتائج لم تظهر حتى الآن، ""اخرج يا ريس وصارح الناس بالحقائق والشعب بيثق فيك".