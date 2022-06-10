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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703432/أمانة-مستقبل-وطن-بالقاهرة-تطلق-مبادرة-هنساعد-بعض-لتحديث-بطاقات-التموين

دوت الخليج

في محافظة القاهرة، أطلقت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "هنساعد بعض"، والتي تهدف لتجديد البطاقات التموينية المنتهية أو وشيكة الانتهاء، وذلك لخدمة المواطنين والأهالي في كافة أقسام ومراكز المحافظة، وعلى الفور عند إطلاق المبادرة، بدأت عدد من أمانات أقسام "الشروق – الزيتون – بدر – دار السلام- روض الفرج- المعادي وطرة – الزاوية الحمراء- الأزبكية- حدائق القبة- عين شمس- ألف مسكن- النزهة- الجمالية" بتنفيذ المبادرة لمساعدة وخدمة الأهالي والمواطنين، وتنتهي فعاليات المبادرة الثلاثاء المقبل. ويقوم فرق هيئة مكتب العمل الجماهيري في الأحياء، بالانتشار في النقاط المحددة والتواجد أمام المخابز لتوجيه المواطنين بالتوجه إلى تجديد بطاقاتهم المنتهية، ولاقت تلك المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين حيث شهدت الاماكن المحددة للمبادرة اقبال من الأهالي.

مبادرات مستقبل وطن

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتي، رحله سياحية دينية أثريه للكنائس والمساجد للأيتام ولأهالي المدينة، وذلك لزيادة الوعي الأثري والديني لديهم بالتعاون مع (مكتب أثار زفتي) وبمصاحبة ارشاد سياحي طوال الرحلة، حيث بدأت الرحلة بزيارة كنيسة ماري جرجس بكفر عنان وتم شرح أهميتها ومعالم الكنيسة كأثر من أثار زفتي، مرورا بشارع البحر منطلقين الي اطهر مكان بزفتي وهو مسجد اولاد الزبير (الجامع الكبير) وقمنا بشرح تفصيلي لتاريخ المسجد كأثر تاريخي ذو قيمه لأولاد البلد، ومرورا بقصر الرفاعي والإدارة التعليمية كأثر رسمي، ومرورا بميدان الطلبة، وفيلا يوسف الجندي، ثم اتجهت الرحلة الي كنيسة أبو سيفين بالحي البحري وكان في استقبالنا القمص تيموثاوس وقمنا بإلقاء الضوء علي تاريخ الكنيسة وأحداثها بشرح تفصيلي، حيث اننا نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي، ثم اختتم اليوم بأجمل فقرة ترفيهيه للترفيه عن الاطفال وهي المرسى النهرى.