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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703431/عمر-السعيد-مقبلا-يد-نبيلة-عبيد-قوة-من-قوتنا-الناعمة

أشاد الفنان الشاب عمر السعيد بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، معربا عن شدة حبه لها وسعادته بمسادتها الدائمة لعدد كبير من الشباب في الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادة عمر السعيد بـ نبيلة عبيد

وشارك عمر السعيد الجمهور بمجموعة صور تجمعه بالفنانة نبيلة عبيد، إحدهما ظهر بها وهو يقبل يديها، وعلق عليها: “بحبها حب غير عادى..بتتفرج عليا و بتقولى كلام و نصايح.. نجمة مصر الاولى… افلامها جزء من وجدانا و قيمة لتراثنا و ثقافتنا… الاستاذة نبيلة عبيد انتى احد كنوزنا و قوة كبيرة فى قوتنا الناعمة ♥️ ربنا يديكى الصحة”.

نبيلة عبيد في برنامج جديد

هذا وتستعد نبيلة عبيد لتقديم برنامج إذاعي جديد شبيه ببرنامج الفنان الراحل سمير صبري الذي قدمه قبل وفاته “ذكرياتي”، وذلك على إذاعة القاهرة الكبرى، وروجتله الفنانة من خلال نشرها صورة جديدة شاركت بها متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “أصدقائي الغاليين والعزاز على قلبي، اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتم أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان مع نبيلة عبيد وهتكلم فيه عن حاجات فنية كتير”.

تفاصيل برنامج نبيلة عبيد

وتابعت نبيلة عبيد حديثها، كاشفة عن تفاصيل البرنامج: “هحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وكمان هتشاركوني بالأسئلة والاستفسارات وهجاوب على اللي هتجيلي منكم.. كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقول لكم إن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورًا”.

واختتمت نبيلة عبيد قائلة: “والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد تركي، والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، هبقى أقول لكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت”