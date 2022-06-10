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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703430/أحمد-خالد-صالح-عن-تعاونه-مع-هنادي-مهنا-بعمل-فني-مش-هيكون-مفيد-لينا

تحدث الفنان أحمد خالد صالح عن نجاحات زوجته الفنانة هنادي مهنا التي حققته من خلال مسلسل “مكتوب عليا” الذي خاضت بطولته مع الفنان أكرم حسني في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد خالد صالح عن زوجته هنادي

أحمد خالد صالح: نجاح هنادي وصل إثيوبيا

قال أحمد خالد صالح خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي: “: نجاح هنادي وصل لإثيوبيا والناس بتبعت ليها فيديوهات للعيال الصغيرة وهما بيغنوا ستو أنا، والحمد لله دا كرم من عند ربنا واجتهاد، وأكرم حسني تقريبًا ما كانش بينام، بالإضافة إلى المخرج الكبير خالد الحلفاوي وكل القائمين على العمل قدموا فيه مجهود عظيم”.

أحمد خالد صالح يكشف تعاونه مع الفنانة هنادي مهنا

وعن إمكانية تعاونه مع الفنانة هنادي مهنا في عمل فني جديد، فقال: “مافيش قرار، لكن لو جت فرصة مناسبة لينا كفنانين هنعملها.. لكن فكرة ارتباطنا الشخصي يؤدي إلى ارتباطنا المهني مش هيكون مفيد لينا إحنا الاتنين”.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في رمضان 2022

شاركت الفنانة هنادي مهنا في السباق الرمضاني بمسلسل “مكتوب عليا” والذي دارت أحداثه حول شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

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بينما شارك الفنان أحمد خالد صالح بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاض بطولته الفنانة روبي بجانب الفنانة مي عمر، وحقق نجاحا مختلفا، وجسد صالح خلال أحداث العمل حبيب روبي التي جسدت شخصية فتاة شعبية تعيش في الحارة تقع في عشق هذا الشاب ولكن يبدو وكأنه ينصب عليها لأخذ مالها له.

وكان الجمهور قد تداول أنباء بانفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح، لكن شارك الفنان صور لهما معا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، نافيا بطريقة غير مباشرة تلك الأنباء.