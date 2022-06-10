"فيريرا" يجتمع بـ"المثلوثي" للاطمئنان على إصابته

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703429/فيريرا-يجتمع-بـالمثلوثي-للاطمئنان-على-إصابته

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك للاطمئنان على إصابته.

دوت الخليج

وأوضح اللاعب للمدرب البرتغالي أنه مازال يشعر ببعض الآلام في موضع الإصابة، وطالبه المدير الفني بعدم التعجل في العودة لحين التعافي بشكل كامل.

وأدى "المثلوثي" تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

تصريحات مدرب للداخلية عن مباراة الزمالك

تحدث سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي الزمالك، في دور ال 32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم الموافق 13 من الشهر الجاري.

وأكد مدرب الداخلية، في تصريحات خاصة له لموقع "دوت الخليج"، على أنه يستعد ومعه الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك منذ الإعلان عن موعد المباراة.

وقال سيد عيد:" نخوض مواجهة الزمالك من أجل المتعة، مشيراً إلى الفارق الكبير في الإمكانيات ما بين الناديين، ولكن الفريق سيكون حريص على الظهور بشكل مُرضى أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك".

وأضاف:" كنا نريد مواجهة نادي الزمالك في وجود جميع عناصره، فعدم وجود اللاعبين الدوليين أثناء المباراة يزيد من الضغط علينا، فاللاعبين المتوقع مشاركتهم من صفوف الزمالك سايلعبون من أجل الحصول على الفرصة مع الفارس الأبيض في باقي المواجهات، أما اللاعبين الدوليين، فاثقافة الفوز على الأندية الصغيرة يفكرون به دائما لذلك كان من الممكن أن يستسهلوا المباراة، وهذا كان سيُسهل من مهمة فريق الداخلية في مباراته ضد الفريق الأبيض".

وعن استعدادات الفريق من أجل تلك المواجهة، أكد على أن الفريق بدأ الاستعداد منذ اللحظة التي أسفرت فيها القرعة عن وقوع فريق الداخلية في صدام مع نادي الزمالك، مؤكدا على صعوبة المباراة بالنسبة لفريقه.

واستكمل حديثه الخاص لنا، قائلاً:" صعود فريق الداخلية للدوري الممتاز من جديد سيكون له أثر كبير في مباراة الزمالك، خاصة وأنه يملك عدد كبير من اللاعبين في صفوفه سبق وأن شاركوا في الدوري الممتاز من قبل، وأكد على أن لفريق الداخلية باع كبير في الممتاز، وإن الفريق صنع اسم كبير في البطولة منذ أن صعد لأول مرة وبعدها استمر حوالي 9 مواسم في الممتاز قبل أن يهبط الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الثانية".

موعد مباراة الزمالك والداخلية

جديراً بالذكر أن الفريقان سيلتقوا في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل الموافق 13 من يونيو الجاري، وسيحاول أياً من الفريقين خطف بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية