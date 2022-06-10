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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703426/ضبط-بائع-خردة-أشعل-النيران-في-منزل-بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من ضبط بائع خردة أشعل النيران فى شقته، مما أدى إلى تفحمها وامتداد ألسنة النيران إلى العقار المجاور لها فى شارع على سالم.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي شارع علي سالم، يفيد بقيام أحد السكان ويدعى "محمد . ع ال" بائع خردة بإشغال النيران في شقته الكائنة بالطابق الثالث، وامتدت ألسنة النيران حتى وصلت إلى العقار الملاصق ومكون من ٤ طوابق وتفحم جميع الشقق السكنية بمحتوياتها، دون خسائر بشرية.

السيطرة على ألسنة النيران

وانتقلت قوة من مباحث أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، وتبين من خلال سؤال سكان المنزلين، أن المتهم كان يسكن فى شقة بالطابق الثالث، ورفض مالك المنزل وهو أحد الورثة ويدعى " موسى توفيق" تجديد عقد الإيجار له، فقام المتهم بالأنتقام وأشعل النيران فى شقته بالقاء البنزين حتى تفحمت بالكامل، ثم أتى بأخشاب ووضعها أمام العقار الملاصق، ثم أشعل النيران فيها بألقاء البنزين، وأمتدت ألسنتها حتى وألتهمت جميع الشقق السكنية، وفر هاربا.

النيابة العامة

وبتقنين الاجراءات وبعد رصد كاميرات المراقبة لتفاصيل الواقعة، تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضة على النيابة العامة.

شهدت قرية شبراملس التابعة لدائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، اندلاع حريق مروع داخل أحد مصانع الكتان، وآتت ألسنة النيران على جميع محتوياته، وتكبد مالكيه خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد، بنشوب حريق داخل مصنع كتان بقرية شبراملس، أسفر عن ألتهام أطنان من الكتان.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود، وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران التي ألتهمت أطنان الكتان وتكبد مالك المصنع خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

أسباب اندلاع الحريق

ويكثف فرع البحث الجنائى، من جهوده لمعرفة أسباب الحريق، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.