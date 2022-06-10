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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703418/الانتقام-السبب-8-ملايين-جنيه-خسائر-حريق-مصنع-كتان-شبراملس-بالغربية

كشف أهالي قرية شبراملس التابعة، لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، تفاصيل جديدة في واقعة حريق مصنع كتان، والتهام ما يعادل 250 فدان.

دوت الخليج

وأكدوا الأهالي، أن الحريق ألتهم ما يعادل 250 فدان كتان، بما يقدر بــ8 ملايين جنيها، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة النيران التي آتت على جميع محتويات المصنع المملوك لعائلة "أبوحماد"، مؤكديين أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وتورط أحد الأشخاص الذى طلب من أصحاب المصنع مبلغ مالى بالإكراه، عندما رفضوا أشعل النيران في الكتان انتقاما منهم.

اندلاع حريق مروع داخل أحد مصانع الكتان

كانت قد شهدت قرية شبراملس التابعة لدائرة مركز زفتى، بمحافظة الغربية، إندلاع حريق مروع داخل أحد مصانع الكتان، وآتت ألسنة النيران على جميع محتوياته، وتكبد مالكيه خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم زفتى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد، بنشوب حريق داخل مصنع كتان بقرية شبراملس، أسفر عن ألتهام أطنان من الكتان.

قوات الحماية المدنية

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز زفتى، وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران التي ألتهمت أطنان الكتان وتكبد مالك المصنع خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

النيابة العامة

ويكثف البحث الجنائى، من جهوده لمعرفة أسباب الحريق، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

يشار إلى أن قرية شبراملس أكثر قرية منتجة للكتان في الدولة حيث يوجد بها حوالي30 مصنعًا للكتان.