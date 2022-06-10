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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703428/شروط-أمان-لتمويل-المشروعات-الصغيرة-ورابط-التقديم

ينشر دوت الخليج شروط أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ورابط التقديم عليها ضمن قروض شركة أمان التى يتساءل عنها الكثيرون من المتابعين، فـ قروض شركة أمان لتمويل المشروعات ميسرة وتساهم في تمويل وفتح أسر للعديد وتحقيق مصدر دخل لهم، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شروط أمان لتمويل المشروعات الصغيرة وكيفية التقديم.

شروط أمان لتمويل المشروعات الصغيرة - ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻱ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. - ﻳﺘﺮاﻭﺡ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ 63 ﺳﻨﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﺴﺪاﺩ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﻋﺒﺎﺋﻪ. - ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الاﺳﺘﻌﻼﻡ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻭالاستعلام اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰاﻭﻟﺘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ. -ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻲ (اﻷﺏ – اﻷﻡ – اﻟﺰﻭﺟﺔ – الاﺑﻦ – الاﺑﻨﻪ) ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮاﻓﺮ ﺃﺣﺪ اﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ اﻟﺪﺭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ( ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﺵ). - ﻳﻘﺪﻡ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰاﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻪ اﻟﺪاﺋﻢ. التقديم على قرض أمان ويمكن التقديم على قرض أمان سواء من فروع شركة أمان أو من خلال الموقع الإلكتروني من هنــــــــــــــــا وبذلك انتهت كافة شروط أمان لتمويل المشروعات الصغيرة والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض لفتح مصدر دخل مناسب.

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