مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يشيد بجهود مصر فى نشر الفكر الوسطى

جاء ذلك خلال زيارته لمسجد الإمام الحسين -رضى الله عنه- عصر اليوم الجمعة، وكان فى استقباله الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وعبدالحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.
وخلال الجولة استمع إلى شرح تفصيلى حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفى ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له، وما يتم فى مصر من عمارة بيوت الله -عز وجل- بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمامه بعمارة بيوت الله -عز وجل- وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.
وأثنى على ما رآه من تجديد وصيانة وتطوير لمسجد الإمام الحسين -رضى الله عنه- بالقاهرة، وما لمسه من نهضة عمرانية تقام بمصر فى مختلف جوانب العمران، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها الروحية، كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المصرية فى عمارة المساجد ونشر الفكر الوسطى.
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