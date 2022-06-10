وزيرة التعاون الدولى: تنفيذ الإصلاحات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن مصر بدأت جهودا حثيثة منذ سنوات لتطوير البنية التحتية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى فى مجالات التحول الأخضر، من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل، ومؤخرا بدأت خطوات لتنفيذ شراكات بناءة فى مجال توليد الهيدروجين الأخضر، كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، لتبنى على ما تحقق فى السنوات الماضية من تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة.





وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية يعد نموذجا على هذه الشراكات، حيث تم تنفيذه عقب قيام الدولة باتخاذ إجراءات واضحة على مستوى الإصلاحات الهيكلية فى مجال الطاقة المتجددة، نتج عنها دخول استثمارات خاصة وأجنبية بنحو 4 مليارات دولار لتنفيذ أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية فى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة نقاشية حول "التمويل المستدام نحو الدورة 27 من مؤتمر المناخ"، ضمن فعاليات "فتح الطريق لمناقشة الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات وتعبئة التمويل اللازم للمناخ"، والذى ينظمه بنك الاستثمار الأوروبى "EIB"، بالاشتراك مع المعهد الجامعى الأوروبى "EUI"، والتى شارك فيها العديد من القيادات من بينهم نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى "EIB" أمبرواز فيول، ومدير معهد "EUI" للحوكمة الوطنية ألكسندر ستاب، والرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة "Enel Francesco Starace"، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة "Liebreich Associates Michael Liebreich".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" فى دورته المقبلة بشرم الشيخ، للبناء على ما تحقق فى الدورة السابقة بجلاسجو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخى، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذى يعد ضرورة لا غنى عنها فى هذا التوقيت.

وتابعت إنه من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لابد من التوسع فى أدوات التمويل المبتكر وآليات التمويل المختلط وتقليل المخاطر، بما يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن التحول الأخضر على مستوى العالم يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات، وهى استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بتضافر الأطراف كافة.

وأضافت أنه من أجل ذلك بدأت وزارة التعاون الدولى مباحثات موسعة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين، من أجل التوسع فى أدوات التمويل المبتكر، لتعزيز العمل المناخى، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة وواقعية بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولى عقدت لقاءات ثنائية متعددة خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبى، حيث التقت برئيس البنك ونائبيه، والمدير العام لمؤسسة "EIB Global"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية وفقا للأولويات الوطنية.

وتعد مصر من أكبر دول العمليات بمنطقة جنوب الجوار الأوروبى، وترتبط بعلاقة تعاون إنمائى قوية مع بنك الاستثمار الأوروبى، ومنذ عام 1979 استثمر البنك فى مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ 20 مشروعا فى قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل، البنية التحتية المستدامة، والطيران المدنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.