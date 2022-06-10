عاجل- غدا.. جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس المجلس الرئاسى اليمنى

جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا السبت، جلسة مباحثات مع الدكتور رشاد العليمى رئيس المجلس الرئاسى اليمنى.



جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا السبت، جلسة مباحثات مع الدكتور رشاد العليمى رئيس المجلس الرئاسى اليمنى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ويعقب مباحثات الرئيس السيسى والعليمى، مؤتمر صحفى.

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