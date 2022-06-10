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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703425/مؤلف-فيلم-دبابة-لـ-ياسر-جلال-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-العمل

كشف المؤلف إسلام حافظ عن تفاصيل جديدة بـ فيلم “دبابة” الذي يخوض بطولته الفنان الكبير ياسر جلال، مؤكدا أن العمل ليس له علاقة بالحرب ومشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم دبابة لـ ياسر جلال

وكتب اسلام حافظ عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “توضيح فيلم الدبابة بطولة ياسر جلال، مش فيلم حربي والله يا ريت بلاش نجتهد على الفاضي، وقريبا هيتم الإعلان عن اسم المخرج وشركة الإنتاج، وشكرا للزملاء الصحفيين اللي بيحاولوا يسألوا عن الموضوع، أنا من كتر الرسائل صعب ارد فحبيت أوضح هنا”.

واختتم حديثه: “فيلم الدبابة "تقدرون فتضحك الأقدار" تأليف إسلام حافظ، بطولة ياسر جلال”.

ياسر جلال في الاختيار 3

وكان قد تألق الفنان ياسر جلال في مسلسل “الاختيار 3” بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أداءه بتألق وبراعة ليست لها مثيل واستطاع أن يكون أقرب للشخصية الحقيقة ليعكس ذلك على المشاهدين.

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وكشف ياسر جلال عن كواليس مشاركته في العمل: “لما عرضوا عليا الشخصية انا طبعا مصدقتش ، انا اتفاجئت ، قولتلهم يا جماعة انتوا بتتكلموا بجد ولا بتهزروا ؟ مينفعش يهزروا طبعا في حاجة زي كده ، قالولي اه طبعا ، انا اتوترت واتلغبطت ، بالإضافة اني خوفت جدا جدا ، مش خوفا من أداء الشخصية ، ولكن خوفا من إني افشل أثناء أدائها ، بعدين موضوع تجسيد شخصية ده من اصعب الاشياء على الممثل ، فكان التحدي كبير جدا”.

ياسر جلال: فخور بتقديم شخصية الرئيس السيسي على شاشة الدراما المصرية

وأعرب ياسر جلال عن فخره بتقديم الشخصية خلال مسلسل الاختيار 3، فقال: "فخور جدا وسعيد وبتشرف إنى أنا بقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى على شاشة الدراما المصرية، وهو رجل أنا بحبه وبحترمه من زمان جدا، واحنا فى مرحلة التحضير للمسلسل وبذاكر الشخصية، وبدور على الفيديوهات وبشوف الاسكريبت والأحداث اللى حصلت، وقد ايه الراجل ده قدم روحه على كفه عشان ينقذ البلد ازددت حبا واحتراما وتقديرا لسيادته".