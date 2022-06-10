احنا خدمة العملاء..سقوط نصابي بطاقات الدفع الإلكتروني في قبضة الأمن

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703424/احنا-خدمة-العملاءسقوط-نصابي-بطاقات-الدفع-الإلكتروني-في-قبضة-الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالفيوم لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

دوت الخليج

سقوط نصابين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

التحريات

وأضافت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم، خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف شخصين لأحدهما معلومات جنائية من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية، والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الرسائل النصية التي يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامي، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وعدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة وإيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

400 ألف جنيه.. مستريح الحج والعمرة في قبضة الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص بمحافظة كفر الشيخ، لإدارته حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والترويج عن توفير تأشيرات للحج والعمرة والنصب والاحتيال على المواطنين.

مستريح الحج والعمرة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام شخص مسجل جنائي، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يروج من خلاله؛ عن تأشيرات الحج والعمرة مقابل مبالغ مالية، حيث بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 6 وقائع، بإجمالي مبالغ مالية بلغت أكثر من 400 ألف جنيه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ؛ تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب المشار إليه، وكذا 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع، بقصد النصب على ضحاياه، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.