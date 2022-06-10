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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703423/الأرصاد-تحذر-المواطنين-من-الطقس-غدا-درجة-الحرارة-تتخطى-الـ-40

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين فيما يتعلق بطقس غدا السبت على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الواضح التي تشهده مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اهتمام كبير من المصريين بكل ما يتعلق بالطقس وبيانات هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الأخيرة.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي من المتوقع أن يكون طقس شديد الحرارة وقد يتجاوز الـ 40 درجة على بعض المناطق في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لما نشرته هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا السبت سيكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة علي معظم المناطق الداخلية ، تصل الحرارة علي القاهرة إلي 43 درجة وعلي شمال الصعيد 43 درجة وعلي جنوب الصعيد 45 درجة.

وأضافت الهيئة أن تتأثر البلاد برياح جنوبيه غربية الي غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل علي رفع درجة الحرارة بشكل كبير كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء، وذلك إلى جانب أنه تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم بسبب غياب تكونات السحب المحلية وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس

وحرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وضع عدة تحذيرات للمواطنين فيما يتعلق بالطقس غدا، وهي أن عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهير، والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء واقي وغطاء للرأس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة علي ان تكون فاتحة اللون.

وتحرص هيئة الأرصاد دائما على التواصل مع المواطنين بكل ما هو جديد فيما يتعلق بحالة الطقس، نظرًا للتغيرات المناخية التي تشهدها مصر من حين إلى آخر في السنوات الأخيرة.