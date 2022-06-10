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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703422/ياسمين-عز-تشيد-بـ-سمية-الخشاب-لازم-نستخدم-نصايحها-منهج-في-حياتنا

أعربت الإعلامية ياسمين عز عن سعادتها بنصائح الفنانة الكبيرة سمية الخشاب، التي تحرص دائما على تقديمها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر خاصة للطلاب في فترة الإمتحانات الدارسية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اشادة ياسمين عز بالفنانة سمية الخشاب

وقالت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc مصر: “سمية الخشاب كنز اللي متابعها على تويتر وبيسمع نصايحها حياته هتبقى افضل كم طاقة إيجابية غير طبيعية، وبتقول حكم اي حد حقيقي ممكن يستخدم كلامها منهج في حياته”.

سمية الخشاب

وكانت قد كتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا لو مسكت التعليم هلغيلكم الفاينلز دي وهخلي النجاح كله بأعمال السنة عشان عايزاكم فريش كدة مش Stressed”.

وتابعت: “حبايبي اللي في ثانوية عامة محدش يجي على نفسه خالص صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم ومتخلوش أي حد يأثر بالسلب عليكم وتقدروا تثبتوا نفسكوا فأي مجال أو كلية، مش شرط المسمى القديم بتاع كليات القمة ده مفيش قمة.. اللي هيشتغل ويحب اللي يعمله هيبقى في القمة”.

سمية الخشاب في رمضان 2021 بمسلسل موسى مع محمد رمضان

هذا وكانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بجانب الفنان الكبير محمد رمضان الذي جمعهم قصة حب انتهت بالزواج خلال أحداث العمل، وأثارت مشاهد حفل زفافهما الذي أحياه المطرب احمد سعد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والهجوم، و تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

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وفيما يخص الغناء كان آخر فيديو كليب لها لأغنية أوعدك التي شاركت بها برفقة المطرب الشعبي عمر كمال والتي حققت نسب مشاهدات عالية فور طرحها بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.