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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703421/عميلة-بنك-القاهرة-تشكو-عدم-أمانة-وغياب-مصداقية

انتقدت عميلة بنك القاهرة أداء المصرف مشيرًا إلى غياب المصداقية وعدم الأمانة من أحدى موظفي بنك القاهرة بالإسكندرية وذلك لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه، قائلة: "أنا في مشكلة ونفسية محطمة بسبب هذا"، وينشر دوت الخليج مشكلتها ضمن شكاوي عملاء بنك القاهرة المقدمة.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

وطالبت عميلة بنك القاهرة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"،: "التمس من رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد أن يفتح تحقيق لمحاربة فساد بعض موظفيه وارجاع الحق لي". وأضافت: "مشكلتي تتلخص في إنه استقبلت تليفون من خدمة عملاء بنك القاهرة يخبرني فيه بمراجعة فرع البنك اللي اتعامل معه منذ أكثر من 20 عاما لاني عميلة مميزة وهناك اوعية استثمارية في البنك اروح اعمله وهي خدمة مقدمة من البنك لعملاءه".

بنك القاهرة

وتابعت: "ذهبت الي فرع البنك بالإسكندرية وحظي التعيس اوقعني مع موظف ليس لديه أي مصداقية في عرض الأمور وشرح لي اني لاني عميلة مميزة البنك سيمنح لي مبلغ كبير مصري بضمان شهاداتي الدولارية واخبرته مرار وتكرار انه لايقترب من حسابي الدولاري اطلاقا وأكد لي انه لم يقترب من شهاداتي الدولارية وطبع لي برند بشهادات الدولار وانها مما هي ام تمس واخبرني انه بضمان الدولار حيث ان حسابي بالدولار اكبر من حسابي المصري ولذلك عمل الشهادة بضمان الدولارالبنك حيعمل اي شهادة بربح ١٠% لمدة ٥سنوات وليس مطلوب مني اي شيء وانها خدمة للعملاء وكل ما هو مطلوب مني انه متي يتوافر لدي دولار اسدد تمن الشهادة ولثقتي في موظفي البنك اللي لاتعامل معه منذ ٢٠سنة ولوجود مديرته اللي اعرفها منذ تعاملي في البنك وكل ما اقول فهميني".

سوء خدمات بنك القاهرة

واستطرد: "تقول لي لاتقلقي إحنا عاملين لكي استثمار ممتاز جدا ولثقتي اني باتعامل مع موظفي بنك حكومي ولعدم معرفتي أو درايتي بالمعاملات والتوعيه الاستثمارية بالبنوك ولاني ذاهبة للبنك وكل تفكيري في الاستثمار كما ابلغوني في مكالمة خدمة العملاء لم يخطر ابدا في فكري ان موظف البنك استغل سذاجتي وجهلي بالمعاملات البنكيه ومعرفتي وثقتي فيهم ولان الموظفة الكبيرة بالبنك اخبرتني الا اخاف وطلبت قبل توقيعي للاسف انه اخذ نسخة من الورق رفضوا وقالوا لي ممنوع اعطاء العميل صورة من الابليكشن الخاص بالمعاملة المزعومة أنها استثماروطبعا ام اقرأ شيء لًانهم باتعامل معهم بحب وثقة زايدة ولانهم طمنوني انه استثمار مربح قمت بالتوقيع رغم شكوك في نفسي". وأوضحت: "بعد فترة ذهبت لـ بنك القاهرة لافتح حساب لاصدار دفتر شيكات ولاهدار مع الموظف في المعاملة اللي اصدرها لي اخبرني ان البنك بيحصل مني فوايد شهادات الدولار ووقتها شكيت فيما تم لي وذهبت الي فرع اخر لاستفسر عما تم لي وكانت الطامة الكبري إن الموظف الغير صادق والغير امين عمل لي حاجة اسمها جاري مدين وسئلت يعني ايه قال لي يعني قرض شخصي وحسبي الله ونعم الوكيل انا رايحة البنك استثمر ادخلني في قرض دون علمي والمصيبة انه عمل لي ٢قرض واحد بالدولار واخر بالمصري وانه قام بتحويل الدولار لمصري وعمل لي شهادة مصري ولازما عليه اسدها دولار ودون علمي هذا ما عرفته بعد كده رغم تاكيدي مرار وتكرار وامام موظفة تعرفيني تمام المعرفة واخبروني ان دولارتي كما هي واستغلوا بساطتي وثقتي فيهم ودخلوني في قروض وفوائد وخسائر فادحة".

خدمة عملاء بنك القاهرة

واستكملت: "كلمت خدمة العملاء وقدمت شكوي وقدمت شكوي لكافة الجهات المعنية، قدمت شكوي للبنك المركزي بتاريخ ٥ابريل وقمت بارسال جوابات بعلم الوصول لكل من رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة والمدير الاقليمي في الاسكندرية ولمدير المعاملات المصرفية بالبنك ولم استلم اي رد فقط خدمة العملاء اخبرتني ان فرع البنك بالاسكندرية ردوا اني ذهبت البنك بمحض ارادي واني قمت بالتوقيع واني عاملة الشكوي نظرا لارتفاع سعر الدولار". واختتمت: "الرجاء فتح باب تحقيق لهذا التحايل والرجاء نشر هذا البوست على أوسع نطاق ليصل إلى كبار وقيادات البلد لارجاع حقي الموظف وفرع البنك اللي بيحقق مكاسب بعدم الامانة والمصداقية مع العملاء هم اساءة لبنك عريق قبل اي مكسب شخصي لانفسهم".