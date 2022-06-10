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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703420/بنك-الإسكندرية-يكشف-حقيقة-إصدار-فيزا-بدون-حساب-جاري

أكد بنك الإسكندرية إمكانية إصدار "فيزا" بدون حساب جاري من أي فرع من فروع بنك الإسكندرية المنتشرة على مستوى الجمهورية في غصون 10 أيام، ويتم توصيلها إلى العنوان المسجل في فرع بنك الإسكندرية المقدم فيها، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التقديم على حساب جاري في بنك الإسكندرية.

التقديم على حساب جو من بنك الإسكندرية هو حساب جاري يوفر الفرصة انك تدخل السحب علي جوائز كتير و كل ما رصيدك يزيد كل ما فرص الفوز تزيد، وهو حساب جاري بجوائز على مدار السنة، والحساب عليه سحوبات كل 3 شهور وجائزة كبري سنوية، وتقدر تدخل السحب أول مارصيدك يوصل 2000 جنيه وكل 2000 جنيه زيادة بتزود فرص، ويكون التقديم بقيمة 500 جنيه، ورسوم فتح الحساب 50 جنيه، ومصاريف تشغيل الحساب 35 جنيه ربع سنويًا الأوراق المطلوبة للتقديم على حساب بنك الإسكندرية - بطاقة شخصية سارية أصل و صورة - صورة من جواز السفر للأجانب بشرط الإقامة

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