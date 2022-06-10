الصين: لن نتردد فى شن حرب على تايوان

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بأن الصين لن تتردد فى تنفيذ حرب عى تايوان مهددا بالقضاء على مخطط لأستقلال فى الجزيرة

دوت الخليج

ويشار الى ان هذه التصريحات تأتي عقب لقاء جمع بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني فى أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ ان تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة

وألتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنظيره الصيني الجنرال وي فنغ خه فى سنغافورة على هامش حوار شانغريلا وهو الأجتماع الأمني الرئيسي فى آسيا

ومن ناحية أخري قال وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن لنظيره الصيني بأن :" على الصين الامتناع عن القيام باي خطوات أضافية تجاه تايوان مما قد تؤدي الى زعزعة الأستقرار

ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان

ووفق ما نقلته وزارة الدفاع الصينية فحذر وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه من أن الصين :" ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان مؤكدة على وحدة الصين وتايوان".

ويذكر ان العلاقات الصينية الأمريكية تشهد حالة من التوتر وزاذ وتيرة هذا التوتر فى الآونة الأخيرة تزامنا مع اندلاع الازمة الأوكرانية وأنقسام المعسكر الأمريكي الصيني حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا فى حين تقف جمهورية الصين الشعبية فى الصفوف الروسية

وساهمت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا الى احياء المخاوف فى تايوان حيث تعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها ويجب ضمها إلى الأراضي الصينية.