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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703415/تشييع-جنازة-وزير-التجارة-والصناعة-الأسبق-بمسقط-رأسه-بالغربية

شهدت قرية ميت حواى التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، تشييع جنازة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، فى مقابر العائلة، بحضور العائلة والأصدقاء.

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وتولى عمرو نصار منصب وزير الصناعة والتجارة في الفترة ما بين 2018 وحتى 2019، كما عمل عمرو نصار منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 6 سنوات (ثلاث دورات متتالية) في الفترة من 2008 وحتى 2014.

رمز من رموز الصناعة المصرية

ويعد عمرو نصار واحداً من رموز الصناعة المصرية حيث شغل عددا من المناصب الرسمية والخاصة وتولى بعدها حقيبة وزارة التجارة والصناعة.

وحمل درجتين جامعيتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، وصدرت له مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة، لدعم مسيرته المهنية.

وكان نصار على رأس الصناع الذين ساهموا في تصدير الأتوبيسات المصرية لإنجلترا، كما شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية في يناير 2012، وحتى قرار توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة.

ساهم في تطوير المؤسسات الصناعية والتجارية

وعمل المهندس عمرو نصار كمستشار تنفيذي لمجموعة "MCV " إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات، وساهم في تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية بعد انتخابه عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وافتتح نصار، خلال توليه الحقيبة الوزارية للتجارة والصناعة عددا من المشروعات القومية التي بدأها "طارق قابيل" وزير التجارة والصناعة السابق له مثل "مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، ومدينة دمياط الجديدة للأثاث"، بالإضافة إلى استكمال ملف "المصانع الصغيرة والمتوسطة".

وفاة المهندس عمرو نصار وزير الصناعة الأسبق

وشيعت جنازة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وزيرة التجارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة المهندس عمرو نصار

وقد نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.