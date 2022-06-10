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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703411/بلدنا-أحلى-دنيا-عبد-العزيز-تروج-للسياحة-المصرية-على-طريقتها-الخاصة-صور

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز الجمهور بمجموعة صور لها من شهر العسل التي حرصت على تقضيته في مصر على عكس باقية نجوم الفن، مؤكدة أن بلدها أجمل من غيرها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة دنيا عبد العزيز في أحدث ظهور لها على انستجرام

وظهرت دنيا عبد العزيز خلال الصور بفستان أبيض يتناسب مع الصيف إجازتها الصيفية مفتوح من الصدر والأذرع، وتعمدت ارتداء كاب يشبه تطريز فستناها.

وعلقت دنيا عبد العزيز على صورها التي نشرتها عير موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في إشارة منها للترويج للأماكن السياحية المصرية: “بلدنا حلوة”.

دنيا عبد العزيز في رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بأكثر من عمل وهم مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة ومسلسل المداح – أسطورة الوادي في جزئه الثاني مع الفنان حمادة هلال، وضم مسلسل المداح - أسطورة الوادي وهو الجزء الثاني من العمل في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبورية، ولاء الشريف، هلا السعيد، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

بينما شاركها في بطولة مسلسل ملف سري عدد من النجوم بجانب بطل العمل هاني سلامة، مثل ماجد المصري، نضال الشافعى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، محسن محيى الدين، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، إيمان يوسف، صبا الرافعى، عمر زكريا، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

دنيا عبد العزيز تستأنف زقاق المدق

ومن المقرر ان تستمر دنيا عبد العزيز فى تقديم مسرحية زقاق المدق لمدة 5 أيام فقط، على أن ينتهي عرض المسرحية فى القاهرة يوم 12 من الشهر الجاري، بجانب كلا من مجدي فكري، وبهاء ثروت، وبثينة رشوان، وشمس، وسيد جبر، وأحمد صادق، وعبد الله سعد، وحسان العربي، وكريم الحسيني وهانى عبد الهادى، ومراد فكري، وأحمد شومان، ومروة نصير، وعصام مصطفى هاشم، وسيد عبد الرحمن، وإبراهيم الغنام، محمد النوبى واحمد مصطفى ومحمد زنيهم ونجم العرض عمار صلاح الدين والمستشار الاعلامى خالد حمدلله.