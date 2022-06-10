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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703406/خطوات-تقديم-رياض-أطفال-أزهر-2022-بوابة-الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الخميس، عن بدء تلقي طلبات التقدم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والذي يتم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع المعاهد الأزهرية بأنواعها «العادية - النموذجية - الخاصة».

التقديم في رياض الأطفال 2022 المعاهد الأزهرية

ينشر موقع دوت الخليج لزائريه، شروط التقديم والضوابط التي تم وضعها للتقديم والذي أعلن عنها من الأزهر الشريف.

وكانت ضوابط العام الماضي تتضمن أن لا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، وألا يزيد عن 5 للقبول بمرحلة رياض الأطفال، وأن يكون الحد الأدني للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري من 6 سنوات وحتى 9 سنوات.

شروط وضوابط تقديم رياض أطفال أزهر 2022

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، عدة شروط وضوابط بجانب ضوابط العام الماضي، وتضمنت الآتي:

1- ألا يقل سن الطفل المتفدم عن 4ستوان ولا يزيد عن 5 سنوات.

2- يجوز النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال في حدود 6 أشهر، في المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة والتي لم تستوف كثافة الفصول بها.

3- يشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري ‘إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

رابط التقديم في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2022

بدء قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، في تلقي طلبات التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، إلكترونيًا، بالمعاهد بأنواعها: «العادية – النموذجية – الخاصة» للعام الدراسي 2022 -2023، وأتاح القطاع رابطًا إلكترونيًا للتقديم لمرحلة رياض أطفال الأزهر 2022 من هــــنـــا.

خطوات تقديم رياض أطفال أزهر 2022 بوابة الأزهر

ويمكن للراغبين في إلحاق أبنائهم في مرحلة رياض أطفال أزهر 2022، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الذي أتاحه قطاع المعاهد الأزهرية من هــــنــــا.

2- سيظهر لك 3 اختيارات (التقدم للمعاهد العادية – التقدم للمعاهد النموذجية – التقدم للمعاهد الخاصة).

3- اختيار المعهد الذي ترغب بالتقديم فيه.

4- ستظهر لك صفحة تطلب بيانات التلميذ (الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الجنس)، كلك بيانات ولي الأمر (الاسم كامل كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي – الرقم القومي لولي الأمر – تليفون محمول متاح – تليفون أرضي)، بالإضافة لبيانات المعهد المراد الالتحاق به (المنطقة الأزهرية – الإدراة التعليمية – نوع المعهد – اسم المعهد).

5- ملء البيانات كاملة بدقة.

6- الإقرار بالموفقة على التعليمات الموجودة والضغط على حفظ.

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