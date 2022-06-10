الشباب تعقد حلقة حوارية حول الدبلوماسية الشعبية بمنحة ناصر للقيادة الدولية

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم حلقة حوارية حول الدبلوماسية الشعبية، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمشاركة قيادات شبابية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.





وتحدث بالجلسة، الدكتورة جيهام زكى عضو مجلس النواب، والرئيس السابق لأكاديمية الفنون فى روما، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب المصرى، والدكتور مجدى زعبل القنصل السابق فى أوزبكستان، وبحضور راندا البيطار مدير الإدارة العامة لبرلمانى الشباب والطلائع بالوزارة.

وتناولت المناقشات، دور الدبلوماسية الثقافية وجهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث والثقافة المصرية، وأهمية تعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب وإعلاء لغة التواصل وقبول الآخر، وكذلك الدور المحورى للدبلوماسية الثقافية وإنجازات الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتطرقت أيضا الجلسة إلى العلاقات المصرية الأوزبكية والتى تشهد دفعة قوية ولها جذور تاريخية عميقة، وتجمع البلدين أواصر وعلاقات تتمثل فى النواحى الدينية والثقافية والحضارية والقواسم المشتركة، حيث أنه ولأول مرة تم تطبيق تعليم اللغة العربية فى الاتحاد السوفيتى فى العاصمة الأوزبكية طشقند، تكريما لزيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى سافر إلى أوزبكستان فى زيارة سرية استغرقت 3 أيام آنذاك، سعيا لحل الصراع الهندى الباكستانى حول كشمير.

وتمت الإشارة إلى برلمان شباب مصر كأحد أهم نماذج التطوع بوزارة الشباب والرياضة لإعداد الكوادر السياسية وتأهيلهم وتثقيفهم، حيث طرحت وزارة الشباب والرياضة عددا من البرامج التأهيلية فى مختلف محافظات الجمهورية، لمحاكاة مجلس النواب الحالى خلال السنوات الماضية، وتدريب النواب الجدد قبل بدء الانتخابات فى الأساس، والتى شاركت فيها تنسيقية شباب الأحزاب، بالإضافة إلى الحديث حول المجهودات التى تبذلها الشباب والرياضة فى البرامج التأهيلية للشباب.

وتستهدف منحة ناصر للقيادة الدولية، نقل التجربة المصرية العريقة فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الإنحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الإنحياز تاريخيا ودورها مستقبلا، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى دول عدم الإنحياز والدول الصديقة وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بالحركة.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المنحة، بمشاركة مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة المركزية التنمية الرياضية، الإدارة المركزية لشئون الوزير بوزارة الشباب والرياضة، مكتب الشباب الأفريقى، حركة ناصر الشبابية، مبادرة الأفروميديا ومبادرة شباب يدير شباب.

وتأتى المنحة بمشاركة 150 قيادة شبابية يمثلون دول من مختلف أنحاء العالم (الجزائر - أرمينيا - أستراليا - أذربيجان - بنجلاديش - البوسنة والهرسك -البرازيل - الكاميرون - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - كوستاريكا - جيبوتى -الإكوادور - فرنسا - جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - غينيا - المجر -الهند - إندونيسيا - العراق - الأردن - كازاخستان - كينيا - لبنان - ليبيريا - مالاوى -المغرب - ناميبيا - النيجر - النيجر - باكستان - فلسطين - بولندا - روسيا - رواندا - السعودية - السنغال - سيراليون - جنوب افريقيا - السودان - عمان - السويد - تنزانيا - تايلاند - تونس - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - فيتنام - اليمن - زامبيا - زيمبابوى - ومصر ).