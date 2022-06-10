السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ، وأنه يتم التنسيق لمعرفة درجات الحرارة بشكلٍ يومى ومدى تأثيرها على الخطوط، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.
كما أكدت أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجه البحرى والقبلى، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.
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