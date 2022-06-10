محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة مسجد بدر بالطابية

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، للقيام بأعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة مسجد بدر بالطابية بمدينة أسوان سواء بتوفير المواد الخام اللازمة لفرش السجاد بعد تجديده، بجانب صيانة المكيفات ووسائل التهوية المختلفة.





كما وجه المحافظة، بالقيام بأعمال صيانة دورات المياه الملحقة بالمسجد، فضلا عن إعادة الدهانات الخارجية وذلك بعد الإنتهاء من إعادة الإنارة الخارجية للمآذن والقباب ليعود المسجد مرة ثانية فى أبهى صورة بما يليق بمكانته فى منطقة الطابية الأثرية العريقة. وأشار عطية، إلى أنه تم إدراج مشروع تطوير منطقة الطابية فى العام المالى الجديد 2022-2023، وذلك بتكلفة تقديرية 13.5 مليون جنيه، والذى سيشمل توسعة شارع الشواربى الجديد أمام السور القبلى بطول 133 مترا وبعمق 11 مترا لزيادة عرض الشارع، مع إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب الكثافة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية، كما سيتم توسعة شارع شرق البندر أمام السور الغربى بطول 217 مترا، علاوة على تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات، وخلال تفقده لأعمال تطوير المسجد استمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية للمواطنين، حيث وجه إلى تلبيتها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

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