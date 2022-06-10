لجان السياحة تواصل معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج

جدة - نرمين السيد - تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أعمالها وإجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن الذى سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضى السعودية، وذلك بالتواجد الميدانى فى مناطق الفنادق المؤهلة لاستقبال حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.





وقام أعضاء اللجنة بالمرور على مناطق أجياد والعزيزية والمسفلة بمكة المكرمة، ومناطق المركزية الشمالية والجنوبية والغربية بالمدينة المنورة، وذلك لمعاينة فنادق تلك المناطق ومدى مطابقتها لضوابط التسكين الموجودة بالضوابط المنظمة لموسم الحج السياحى 1443هــ. وأكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شؤون الحج السياحى المصرى، أن مواعيد العمل بالمكتب تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر مساء يوميا، وأنه يتم استقبال طلبات المعاينة من شركات السياحة وإجراء معاينات الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك حتى يتم تجهيز جميع أماكن سكن الحجاج المصريين على اكمل وجه قبل قدومهم للأراضى المقدسة. وفى سياق متصل، تقدمت 107 شركات سياحية مصرية بطلبات لمكتب شؤون الحج السياحى المصرى بمكة المكرمة لمعاينة فنادق سكن حجاج السياحة، وذلك منذ البدء الرسمى لأعمال المكتب.

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