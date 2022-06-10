استئناف العمل فى إنشاء مستشفى بنى مزار

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إن نائب المحافظ تفقد استئناف الأعمال للشركة الجديدة التى حلت محل الشركة المنفذة لبداية أعمال إنشاء المستشفى بسبب تقاعسها فى استكمال أعمالها طبقا لتوجيهات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والذى كان فى جولة لتفقد العديد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا خلال الأسبوع الجارى.
وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من السيد محافظ المنيا للإسراع فى إنجاز أعمال المستشفى ليستفيد منه الأهالى، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة بنى مزار، لافتا إلى تذليل كافة المعوقات التى قد تطرأ خلال استكمال الأعمال، بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأى ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة.
وأوضح أن المستشفى، مقام على مساحة 2645 مترا مربعا، بعدد 7 طوابق وبطاقة استيعابية 188 سريرا، منها 20 سرير عناية مركزة، و20 حضانة للأطفال المبتسرين، و50 وحدة غسيل كلوى، لافتا إلى أن المستشفى سيضم كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
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