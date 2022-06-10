عملية نادرة.. مستشفى الهرم يجرى جراحة عاجلة لحالة قسطرة مخية

جدة - نرمين السيد - نجح قسم المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم فى عمل قسطرة مخية لإنقاذ حياة سيدة تعانى من تمدد شريانى نافذ من المخ عن طريق تقنية القسطرة المخية متناهية الصغر وذلك لأول مرة عن طريق دخول قسطرة لغلق تمدد شريانى عبر شرايين المخ.





وقال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ماهو افضل.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن تلك الخدمات فى إطار توجيه الدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى العمل على التوسع فى تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التى تعمل على إنقاذ حياة مريض.

وقال الدكتور علاء حمدى مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، إن المستشفى يعمل على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعلى إدخال كل الخدمات الطبية وتوفيرها بالمستشفى لخدمة كافة المواطنين.

وقال الدكتور محمد خالد، استشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم، إن الحالة تعتبر من الحالات الصعبة وتصنف مثل هذه الحالات على مستوى العالم بحالات عالية الخطورة ونسبة الوفاة عالية وقد تم عمل الغلق بنجاح عن طريق شرايين اليد والتى من النادر عملها على مستوى العالم.

وقال إن الحالة خرجت وتحسنت، وتم وضعها بالقسم فى المستشفى وحالتها مستقرة.

وأضاف الدكتور أحمد السيد، أن الحالة حضرت الى المستشفى تعانى من صداع شديد واضطراب بدرجة الوعى وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف فى المخ ونزيف تحت الأم العنكبوتية، لافتا إلى أنه تم عمل قسطرة تشخيصية تبين وجود تمدد شريانى نازف ويحتاج إلى غلق.