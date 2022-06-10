افتتاح مركز شباب بورفؤاد بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مركز شباب بورفؤاد عقب انتهاء أعمال تطويره، وتفقدا ما تضمنته أعمال تطوير المركز ومنها: ملعب خماسى، والصالة المغطاة، المسرح المكشوف، المبانى الإدارية، وأماكن جلوس الأعضاء.





وشهد الجانبان عرضا فنيا لفرقة "قادرون باختلاف" بقيادة الفنان عمرو عجمى، ومعرض للمشغولات اليدوية، وعدد من الأنشطة الرياضية والفنية بالمركز. وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد مركزا لتدريب وتأهيل ذوى القدرات الخاصة، وشهد الأعمال اليدوية التى قام بها الأطفال، وأشادا بما يتم بذله داخل المركز من جهود لدعم قادرون باختلاف.

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