الجيزة تزيل 17 حالة تعدى على أراض زراعية وأملاك دولة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الجيزة أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى الوحدات المحلية.





وفى ذلك الإطار، نجحت أجهزة محافظة الجيزة فى إحباط 17 محاولة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات بناء شملت تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة بإجمالى 6 حالات فى المهد على مساحة 1000 متر بمركز ومدينة أطفيح.

وأطلع المحافظ، على مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة سقف مخالف للدور الأول بعد الأرضى بعقار بمنطقة العرب، إلى جانب إزالة صوان وباكيات مقامة بالمخالفة بالطوب الأبيض بشارع أحمد بدوى، بالإضافة إلى إزالة مبانى مقامة بالمخالفة على أراضى ولاية الإصلاح الزراعى بمنطقة حوض البسيون بالمنوات.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر، تم رصد حالة تعد بالبناء المخالف بالبلوك الأبيض والأسمنتى على مساحة 300م بمنطقة أبو غالب غرب الرياح وتم إزالتها، بالإضافة إلى رصد مخالفة بناء بمنطقة القطا على مساحة 100م، وإزالتها ومخالفة أخرى على مساحة 50م بقرية برقاش تعدى على أراضى زراعية وإزالتها.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة العياط، حيث تم إزالة حالة تعد على أراضى زراعية بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية برنشت على مساحة 139م، بالإضافة إلى إزالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بقرية طهما على مساحة 250 م.

وفى مركز ومدينة كرداسة، تم إزالة جمالون مخالف بطريق ناهيا أبو رواش، كما تم إزالة عمدان وسملات مقامة بالمخالفة بطريق كومبرة البراجيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف أجهزة المحافظة لجهودها لمراقبة الشارع ورصد أى حالات تعدى أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.