افتتاح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر عن تشرف مديرية الأوقاف بالمحافظة اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.





وأناب الشيخ محمود وكيل المديرية، الشيخ صلاح نور عبدالعال، فى حضور حفل الافتتاح، وإلقاء خطبة الجمعة به والتى كانت بعنوان الدين والإنسان، والذى بين فيها فضيلته أن رسالة الإسلام هى رسالة عامة وعالمية جاءت للناس كافة وأن كل النداءات الإيمانية القرآنية الهدف منها سعادة الإنسان فى دنياه وآخرته. وحضر حفل الافتتاح فضيلة الشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية وفضيلة الشيخ علاء محمد إبراهيم رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف الزينية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، المواطنين من مدينة طيبة والقرى والمدن المجاورة.

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