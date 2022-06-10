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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703416/حملة-بإعلام-السويس-تواجه-الابتزاز-الإلكتروني-وترفع-شعار-قوي-قلبك

شهدت الأيام القليلة الماضية سباق مشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام على مستوى الجمهورية، إلا أن أبرز تلك المشاريع هو حملة «قوي قلبِك» لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي لاقت اهتماما منذ اللحظات الأولى من انطلاقها.

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وانطلقت الحملة مواكبة للأحداث الجارية بالمجتمع، حيث تعمل على تقديم أساليب الدعم كافة، فضلا عن تقديم يدّ العون والمساعدة للفتيات من خلال عرض مشاكلهم على المختصين، وتوجيه الفتيات للتعامل بالطرق القانونية الصارمة حيال المبتز.

حملة بإعلام السويس تواجه الابتزاز الإلكتروني وترفع شعار «قوي قلبِك»

وصرح محمد البدوي أحد مؤسسي حملة «قوي قلبِك» لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني أن مشروعات التخرج تأتي متزامنة مع الأحداث الجارية بالمجتمع، لافتا إلى أن ما شهده الشارع المصري خلال الأيام الماضية كان دافعا لانطلاق الحملة.

وأشار «البدوي» إلى أن الحملة ليست موجهه للإناث فقط، بل تخاطب الذكور والإناث إلا أن الفتيات أكثر عرضة للوقوع ضحية وفريسة للابتزاز الإلكتروني.

وتأتي الحملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، الدكتور السيد عبدالرحمن رئيس قسم الاتصالات التسويقية، والدكتورة ياسمين عبدالله المشرف على المشروع.