انت الان تتابع تفاصيل خبر أهالي نجع مدوري بقرية تندة يقدمون الشكر لرئيس مدينة ملوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703414/أهالي-نجع-مدوري-بقرية-تندة-يقدمون-الشكر-لرئيس-مدينة-ملوي

استقبل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أهالي نجع مدوري بمجلس قروي تندة وذلك لتقديم الشكر لرئيس المدينة، وذلك لسرعة استجابته والتواصل الدائم على مدار الساعة مع أهالي النجع، وذلك لتذليل كافة العقبات لأنشاء وحدة صحية ودراسة إمكانية الموافقة على انشاء مدرسة تعليم أساسي.

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وخلال الاجتماع عبر الأهالي، عن سعادتهم البالغة بالمبادرة والتي سترسم البهجة وتغير واقع مئات الأسر، بعد تنفيذ المشروعات التي بدأت بالفعل على أرض الواقع من مدارس وصرف ووحدات بيطرية ومجمع مصالح، وغيرها من المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرى مركز ملوي.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد رئيس المدينة، بأن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سوف تغير حياة المواطنين للأفضل، من خلال تطوير قرى مركز ملوى، وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات، وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر إحتياجًا.

وفي سياق أخر تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ارتفاع شديد في درجات الحرارة من الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تتراوح ما بين ٤٤ إلى ٤٥ درجة مئوية على كافة أرجاء المحافظة.

وقد أدى إرتفاع درجة الحرارة إلى التزام الغالبية العظمى من أهالي محافظة المنيا في مركزها التسعة وقراها المختلفة بالجلوس في المنازل بعد صلاة ظهر جمعة اليوم وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع حرصهم على شرب المياه والعصائر الطبيعية المثلجة أيضًا، مما جعل شوارع المنيا والأماكن العامة والمتنزهات أغلبها خاوية على عروشها من الأهالي.

ديوان عام محافظة المنيا يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأشار ديوان عام محافظة المنيا، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً خلال ساعات الذروة، ونصحت بإرتداء الملابس القطنية وأغطية الرأس عند الخروج إلى الشارع.