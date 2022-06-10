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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703413/بمشاركة-النائب-يونس-عبد-الرازقوزير-النقل-يتفقد-أعمال-إنشاء-طريق-دسوق-الجديد

شارك النائب يونس عبدالرازق، الفريق كامل الوزير، وزير النقل في جولة تفقديه لمحافظه كفرالشيخ زار خلالها عدد من الطرق الجاري العمل بها للوقوف علي مستوي الاداء وسرعته ، منوها انه تم عرض مذكره بعدد من الطرق عليه في مقدمتها طريق شارع جمال عبدالناصر ببلطيم.

دوت الخليج

بمشاركة النائب يونس عبد الرازق...وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء طريق دسوق الجديد

ووأوضح عضو مجلس النواب عبد الرازق، أنه وفقا لتصريحات الفريق كامل الوزير، سيتم إزالة البناء المخالف والتعديات على الطريق بدون تعويض، مؤكدا أنه سيتم افتتاح طريق كفر الشيخ دسوق قريبا.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى السكرتير العام المساعد وأعصاء مجلس النواب والشيوخ، حيث تفقد الوزير عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ،، الأعمال الجارية لتوسعة ورصف رافد الطريق الدولي بلطيم كفر الشيخ، وما يتم به من أعمال الصيانة والرصف، وتم الانتهاء من رصف جزء منه وجاري رصف تكملة الطريق.

هذا ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، إضافة إلى مناقشىة مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله.

ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2012 بإصدار التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، كما وافق المجلس على (4) اتفاقيات دولية بشأن تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية لتلافي حوادث القطارات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة حلوان وتحسين جودة الحياة للمواطن... وأحال المجلس (56) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (13) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب إلى الحكومة.

وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، واجه مجلس النواب وزيري التجارة والصناعة، والبيئة، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة فيما يخص وزارتي التجارة والصناعة، والبيئة، واستمع إلى (6) بيانات عاجلة مقدمة من النواب.