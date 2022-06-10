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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703412/تقارير-مصطفى-محمد-قد-يعود-لصفوف-الزمالك-من-جديد

كشفت تقارير صحفية تركية عن إمكانية عودة اللاعب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي جالاتا سراي إلى صفوف نادي الزمالك، بسبب ما يحدث داخل صفوف النادي التركي خلال الفترة الحالية، وانتخابات الرئاسة في النادي.

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ويشهد نادي جالاتا سراي التركي في الوقت الحالي حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل اقتراب انتخابات رئاسة النادي هناك، ويتنافس على منصب الرئيس جهتين كل من أشرف هامامجيوغلو، ودورسون أوزبيك، وكلا منهما لديه موقف مختلف عن الآخر فيما يتعلق بمصير مصطفى محمد مع النادي خلال الفترة المقبلة.

حالة وحيدة يعود بها مصطفى محمد للزمالك

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، وتالق بصورة لافتة للنظر جعل النادي يعلن رسميا أنه قد فعل بند شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار، ألا أنه بعد تفعيل بند الشراء لم يظهر النجم المصري بصورة مميزة مثلما كان، ومن ثم بدأ في الابتعاد عن التشكيل الأساسي للفريق بشكل مستمر، الأمر الذي جعل النادي يفكر في إمكانية عودته للفارس الأبيض من جديد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوتو سبور" التركية أن كلا أشرف هامامجيوغلو، ودورسون أوزبيك لديهم أراء مختلفة فيما يتعلق بمصير مصطفى محمد، حيث يتمسك الأول باستمرار اللاعب في صفوف النادي على أن يتم تسويقه وبيعه لأحد أندية أوروبا خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويحقق النادي التركي عائد مادي مميز من وراء هذا اللاعب.

على الجانب الآخر يرى أوزبيك أن اللاعب لا يستحق دفع 4 ملايين دولار فيه، ويجب العمل على التفاوض مع نادي الزمالك من أجل استعادة اللاعب من جديد، على أن يتم دفع قيمة مالية كتعويض عن عدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب، وبدء البحث عن لاعب جديد خلال الفترة المقبلة يحقق طموح وأهداف النادي.

وشارك مصطفى محمد بالأمس مع منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب المصري بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الغضب الكبيرة في الشارع المصري.