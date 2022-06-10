انت الان تتابع تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في احتفالية Tiffany and Co حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703409/بإطلالة-أنيقة-مي-عمر-تخطف-الأنظار-في-احتفالية-Tiffany-and-Co

دوت الخليج ينشر صور مي عمر الجديدة

إطلالة مي عمر بالأسود

ظهرت الفنانة مي عمر في مجموعة صور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت بفستان أنيق من اللون الأسود من تصميم زهير مراد وخطفت الأنظار خلال الاحتفالية الخاصة بـ Tiffany and Co. Vision، وكانت قبلها تألقت بفستان صيفي في شوارع لندن.

وظهر مي عمر في مجموعة صور مؤخرًا بفستان صيفي من Dolce & Gabbana، وكان متوسط الطول، بنقوشات ورود تدمج الألوان الأخضر والوردي والأبيض والبرتقالي.

تصريحات مي عمر

ويبلغ سعر فستان مي عمر حوالي 1950 يورو، أي ما يعادل 39 ألف جنيه، ومن الناحية الجمالية اعتمدت أن تترك شعرها منسدلا ناعما على كتفها مع مكياج بسيط يناسب الإطلالة الصيفية.

ويشار أن آخر أعمال الفنانة مي عمر كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل رانيا وسكينة الذي شاركت به الفنانة روبي وعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة مي عمر كان منذ أسبوعين تقريبًا مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية والتي تحدثت خلاله عن كواليس مسلسلها الأخير.

اقرأ أيضًا

وسط البحر وفي شوارع أوروبا.. هكذا تقضين الفنانات موسم صيف 2022

وكشفت الفنانة مي عمر أنها تستعد لمجموعة من الأفلام الجديدة ومنها فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وفيلم جديد مع الفنان حسن الرداد، وتجهز أيضًا لفيلمين جديدين.

وقالت خلال حوارها إنها تمشي بخطوات جيدة في العمل ولا تريد أن تزيد من أعمالها في الفترة المقبلة، بسبب رغبتها في عمل توازن في حياتها، والاعتناء بأسرتها، وأشارت إلى أنها لا تميل أن يكون هناك أجزاء أخرى من أعمالها، ولا تستطيع الجزم بعمل جزء ثاني من مسلسل رانيا وسكينة.

وحرصت خلال حوارها التلفزيوني أن تشيد بالمخرجة شيرين عادل، معلقة: “كانت حريصة على الاستعانة بالنجوم في معظم الأدوار حتى لو كانت أدوار صغيرة”، مشيدة أيضًا بسيناريو المسلسل الذي جذبها من اللحظة الأولى.