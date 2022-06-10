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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703407/أكتشاف-أول-حالة-جدري-القرود-فى-صفوف-الجيش-الأمريكي-بألمانيا

أعلن المتحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، بأن أحد أفراد فى الجيش الأمريكي، الذي يتمركز فى "شتوتجارت"بألمانيا، أصيب بجدري القرود، حيث تعد اول حالة اصابة في صفوف الجيش بمرض جدري القرود.

دوت الخليج

أكتشاف أول حالة جدري القرود فى صفوف الجيش الأمريكي بألمانيا

ووفقا ما نشر على شبكة cnn فصرح المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس فى بيان بأن : " الفرد العسكري أثبت مؤخرا بأصابته بمرض جدري القرود مشيرا إلى أن تم الكشف على الشخص وعلاجه فى عيادة الصحة التابعة للجيش فى شتوتغارت وأضاف سبيكس أن :" الشخص المصاب بجدري القرود هو فى مكان معزول خارج القاعدة وسبقي هناك إلى ان يتعافى".

وأوضح أن مسؤلوا الصحة العامة أعلنوا أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية وكآجراء احترازي يتم تتبع المخالطين لموظفى العيادة الذي خالطوا المريض، فالحالة فى شتوتغارت هى من سلالة غرب أفريقيا والتي تعتبر بشكل عام خفيفة وطبيعة الانتقال من انسان إلى آخر محدودة لافتا إلى أن الجيش الأمريكي ملتزم بحميع القوانين ولوائح الدولة.

طرق أنتشار الفيروس

ومن الجدير بالذكر أنه وفق للمراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها فأن الفيروس ينتشر من خلال الأتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب كما يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال المواد الملوثة.

ويذكر انه مركز السيطرة على الأمراض قد أبلغ عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدري القرود فى 15 ولاية اضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وأعلنت مركز السيطرة على الأمراض أن هناك 1356 حالة اصابة بمرض جدري القرود وفيروس الأورثوبوكس فى 31 دولة والتي لا يتوطن فيها جدري القرود.