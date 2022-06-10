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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703405/شقيق-طلعت-زكريا-يتعرض-لوعكة-صحية-مفاجئة-وأسرته-تطالب-بالدعاء-له

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعرض شقيق طلعت زكريا لوعكة صحية

وشاركت ايمي طلعت زكريا من خلال خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور لها ولعمها، وعلقت عليها: “ دعواتكم لعمي ربنا يشفيه هو محتاج دعواتكم”، وكتب شقيقها عمر هو الأخر: “برجاء الدعاء لعمي بالشفاء العاجل”.

معلومات عن طلعت زكريا

يذكر أن الفنان طلعت زكريا ممثل مصري ولد في الإسكندرية. تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي.

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فيلم طباخ الريس وحاحا وتفاحة

قدم فيلم طباخ الريس في عام 2008، والتي تدور أحداثه حول متولي الطباخ الذي تجعله الصدفة يٌرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

أما عن فيلم حاحا وتفاحة فقدمه في عام 2006 ودارت أحداثه حول حاحا نبطشي أفراح، بينما تعمل شقيقته تفاحة ممرضة في إحدى المستشفيات، يدور الصراع بينهما حول إمتلاك المنزل الذي يسكناه، حيث يسعى (حاحا) للزواج فيه، أما (تفاحة) فتسعى للزواج من (فوزي) بائع الأنابيب بينما (حاحا) يرفض هذا الزواج، وتمر الأحداث إلى أن يكتشفا أن الأخوة أسمى من أن يعكرها أي صراع.