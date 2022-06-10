الشيوخ يحيل مقترح النائب نصيف حفناوي لإنشاء قصر ثقافة بمدينة قها للحكومة..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703403/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-نصيف-حفناوي-لإنشاء-قصر-ثقافة-بمدينة-قها-للحكومةالأحد-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة قها، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

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ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي العفيفي ما يأتي :-

1- تعد مدينة قها واحدة من أكبر مدن محافظة القليوبية ، حيث يقطنها حوالي ٢٥٠ ألف نسمة، وتم إدراجها ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياه كريمة ".

۲- صدر قرار السيد محافظ القليوبية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٢ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٠٠٠ م ٢ وذلك بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ لإنشاء مكتبة ثقافية بمدينة قها بمحافظة القليوبية .

3- تم تسليم قطعة الأرض إلى صندوق التنمية الثقافية، حيث يقوم الصندوق بإنشاء المكتبات وفقا لأولوية صدور قرار التخصيص ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة .

4 - المطالبة بإنشاء قصر ثقافي بمدينة قها.

رأى اللجنة وتوصياتها:-

في ضوء ما ورد في الاقتراح برغبة، وما جاء في ردود من ممثلي الحكومة ومقترحات الأعضاء، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ما يأتي:

1- الموافقة على مقترح رئيس مجلس المدينة بتخصيص قطعة أرض أخرى مناسبة وبذات المساحة.

2- اصدار قرار تعديل التخصيص لمساحة الأرض من تبعية صندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ إجراءاتها القانونية للبدء في انشاء قصر الثقافة.