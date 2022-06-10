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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703400/وزارة-الحج-السعودية-تعلن-تخفيض-أسعار-الحج-لموسم-2022

أفادت صحيفة عكاظ السعودية، أن وزارة الحج والعمرة فى السعودية، قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج الذين يعيشون داخل المملكة السعودية، وذلك قبل يومين من اغلاق التسجيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الحج قررت تخفيض أسعار باقات حجاج الداخل للعام الحالى، فيما أوضحت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة

اسعار الحج الجديدة

باقة أبراج منى 13.943 ريالا

باقة الضيافة 1 (خيام مطورة) 11.970 ريال

باقة الضيافة 2 (خيام عادية ) 9098

شروط تسجيل الحجاج

وأوضحت وزارة الحج فى الدليل الأرشادي شروط وآلية تسجيل الحجاج بأنه فى حالة تقدم مجموعة أفراد لحجز أحد هذه الباقات فى طلب واحد، فأن النظام سيتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد وأشارت انه فى حالة لم يتم أستيفاء أحد الأفراد الشروط سيتم إلغاء الطلب بأكمله.

ويذكر أن المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة قال خلال مداخلة فى قناة تلفيزيونية بأن عدد المسجلين منذ إطلاق تسجيل الرغبات لحجاج الداخل عبر المسار الألكتروني وتطبيق "أعتمرنا" فى 4 من ذي القعدة بأنه تجاوز حتي الآن 690 ألف رغبة تسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين .

وأكد سعيد أن موعد اغلاق التسجيل من خلال المسار الألكتروني وتطبيق "أعتمرنا" سيكون فى نهاية غد السبت فى تمام الساعة 12 منتصف الليل

كما تطرق المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الحديث عن أسعار الباقات لحجاج الداخل فقال انه هناك مراجعة ومراقبة للأسعار وقد يكون هناك اختلاف فى بعض الباقات وذلك بسبب وجود اختلاف فى اجور بعض حزم الخدمات المقدمة من الشركات.