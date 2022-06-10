السيطرة على حريق بمصنع للكتان بالغربية

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - شهدت قرية شبراملس التابعة لدائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، اندلاع حريق مروع داخل أحد مصانع الكتان، وآتت ألسنة النيران على جميع محتوياته، وتكبد مالكيه خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد، بنشوب حريق داخل مصنع كتان بقرية شبراملس، أسفر عن ألتهام أطنان من الكتان.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود، وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران التي ألتهمت أطنان الكتان وتكبد مالك المصنع خسائر مادية تقدر بملايين الجنيهات.

أسباب اندلاع الحريق

ويكثف فرع البحث الجنائى، من جهوده لمعرفة أسباب الحريق، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.