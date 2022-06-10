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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703391/محافظ-الدقهلية-يكلف-رئيس-مركز-المنصورة-لمتابعة-أعمال-تطوير-وتجميل-مداخل-المدينة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مركز المنصورة لمتابعة أعمال تطوير وتجميل ونظافة مداخل المدينة في إطار خطة التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها في نطاق مركز المنصورة والمنطقة المركزية بالدقهلية.

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ومن جانبها قالت رئيس المركز، إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم متابعة أعمال فريق العمل الميداني للدهانات والتجميل والنظافه بمطلع كوبري الجامعة كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات الأتربة بالمكنسه من جانبي طريق دمياط الشرقي من أول قطاع مركز المنصورة أمام البرامون.

تحسين الصوره البصريه للمواطن

وأضافت المزين، أنه تم متابعة أعمال زراعة أعمدة كهربائية بذات الطريق من أول قطاع مركز المنصورة للربط باعمدة الأناره بالجزيرة الوسطى وذلك ضمن أعمال التجميل المستهدفة بنطاق المركز لتحسين الصوره البصريه للمواطن في عواصم المحافظات وعلى الطرق العامة بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنصورة عاصمة الدقهلية.

تنفيذ خطة المحافظة

كما أكد المحافظ، أن جهود أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل على تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين على مستوي المحافظة، وذلك حرصا على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة.