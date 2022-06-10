انتبهوا للفترة المقبلة.. الأرصاد توضح الفرق بين الحرارة المتوقعة والمحسوسة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن ذلك يرجع إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن فى الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وأكدت أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:- وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، لا يتأثر بالرياح، كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أى يقيس درجة حرارة الهواء فى الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وتابعت: "من ثم نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس ويتاثر بعوامل اخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمى".

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة فى الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد الإحساس بالحرارة.

وتابعت: "يجب أن ننتبه إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليا خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا عندما نبدأ رسميا فى الدخول فى فصل الصيف".

واختتمت: "سوف نراعى إخطاركم بدرجة الحرارة المحسوسة فى فصل الصيف كما عودناكم مسبقا".