عاجل.. نصائح الأرصاد لمواجهة لهيب الغد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز الـ40 درجة على معظم المناطق الداخلية، تصل الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة وعلى شمال الصعيد 43 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.
وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.
وتزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم بسبب غياب تكونات السحب المحلية، وبالتالى يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.
ونصحت الهيئة المواطنين، بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، والأكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء واقى وغطاء للرأس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة على أن تكون فاتحة اللون.
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