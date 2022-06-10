أول رد فعل بدير الأنبا أنطونيوس بعد إعلان قديس جديد به

جدة - نرمين السيد - شارك فى التدشين، إلى جانب الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، والأنبا دانييل أسقف سيدنى، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكى، والأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لتورنتو بكندا.
جاء تدشين المذبح كأول رد فعل للدير بعد اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقداسة الراهب يسطس الأنطونى فى جلسته العامة أمس الخميس.
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